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Samsung Galaxy S20 против Honor 50

Самсунг Галакси С20
VS
Хуавей Хонор 50
Samsung Galaxy S20
Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.57-дюймового Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 44% выше плотность пикселей (563 vs 392 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (809 против 745 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Honor 50
  • На 41% лучшая автономность (34:31 vs 24:28 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 525 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
ШИМ (PWM) 242 Гц 120 Гц
Время отклика 8.5 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20 +9%
809 нит
Honor 50
745 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 160 мм
Ширина 69.1 мм 73.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.8 мм
Вес 163 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20
89.5%
Honor 50
89.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2700 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 642L
Частота GPU 550 МГц 490 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +18%
927
Honor 50
784
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20
2733
Honor 50 +8%
2964
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 +16%
579350
Honor 50
497324
CPU 151215 152737
GPU 230621 156226
Memory 81673 75304
UX 121126 115932
Total score 579350 497324
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 +70%
4219
Honor 50
2488
Пиковая температура корпуса 49.7 °C 38.4 °C
Stability 45% 98%
Graphics test 25 FPS 14 FPS
Graphics score 4219 2488
PCMark 3.0
Galaxy S20
10907
Honor 50 +9%
11921
Web score 8776 9724
Video editing 6097 7061
Photo editing 30203 25105
Data manipulation 8666 8757
Writing score 11807 15115
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 Magic UI 6
Размер системы из коробки 20.1 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:40 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 15:11 ч.
Игры 04:15 ч. 05:34 ч.
Режим ожидания 83 ч. 116 ч.
Общая автономность
Galaxy S20
24:28 ч.
Honor 50 +41%
34:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Honor 50
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12032 x 9024
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.14"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20
85.9 дБ
Honor 50 +8%
92.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S20, а если автономность – то Honor 50.

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