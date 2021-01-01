Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S20 vs Huawei P20 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S20 против Huawei P20

Самсунг Галакси С20
Samsung Galaxy S20
VS
Хуавей П20
Huawei P20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 31% выше плотность пикселей (563 vs 429 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Тонкие рамки – на 9.5% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • На 0.4" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
Huawei P20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.7:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 80%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.7%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 8.5 мс 32.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2035:1
Максимальная яркость
Galaxy S20 +15%
814 нит
Huawei P20
707 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 149.1 мм
Ширина 69.1 мм 70.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 163 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +12%
89.5%
Huawei P20
80%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Хуавей П20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2700 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali G72 MP12
Частота GPU 550 МГц 767 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +138%
930
Huawei P20
391
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +62%
2786
Huawei P20
1716
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 +127%
518475
Huawei P20
228487

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.0 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 20.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20
11:53 ч.
Huawei P20 +18%
13:58 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20
12:01 ч.
Huawei P20 +1%
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20
14:20 ч.
Huawei P20 +15%
16:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Huawei P20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 +8%
86.2 дБ
Huawei P20
79.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг 0.76 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 11 vs Samsung Galaxy S20
2. Huawei P30 Pro vs Samsung Galaxy S20
3. Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy S20
4. Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Samsung Galaxy S20
5. Samsung Galaxy S20 Ultra vs Samsung Galaxy S20
6. Apple iPhone 11 vs Huawei P20
7. Huawei P30 vs Huawei P20
8. Samsung Galaxy A70 vs Huawei P20
9. Huawei Nova 5T vs Huawei P20
10. Huawei P40 vs Huawei P20

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях