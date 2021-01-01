Samsung Galaxy S20 против Huawei P20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 31% выше плотность пикселей (563 vs 429 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Тонкие рамки – на 9.5% выше полезная площадь экрана
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- На 0.4" большая диагональ экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
48
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|80%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|8.5 мс
|32.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|2035:1
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|149.1 мм
|Ширина
|69.1 мм
|70.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.7 мм
|Вес
|163 грамма
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Голубой, Серый
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2700 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|550 МГц
|767 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +138%
930
391
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +62%
2786
1716
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 +127%
518475
228487
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#42 и #213)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|20.1 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 75 минут)
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:53 ч.
Huawei P20 +18%
13:58 ч.
Время просмотра видео
12:01 ч.
Huawei P20 +1%
12:13 ч.
Время разговора (3G)
14:20 ч.
Huawei P20 +15%
16:33 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
Качество видео
94
Итоговая оценка камеры
102
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.28 Вт/кг
|0.76 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.52 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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