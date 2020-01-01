Samsung Galaxy S20 против Huawei P30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 33% выше плотность пикселей (563 vs 422 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 29% выше максимальная яркость экрана (830 против 642 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3650 мАч
- Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Huawei P30
- Камера имеет оптический зум 3x
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
95
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 и Huawei P30
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|422 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|85.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|149.1 мм
|Ширина
|69.1 мм
|71.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.6 мм
|Вес
|163 грамма
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Голубой, Серый
|Светло-голубой, Северное сияние
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|11
|10
|Частота GPU
|550 МГц
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +29%
930
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +8%
2767
2568
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 +35%
518148
385217
Рейтинг телефонов в AnTuTu 8 (#26 и #88)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2,5
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3650 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 75 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:53 ч.
Huawei P30 +17%
13:52 ч.
Время просмотра видео
12:01 ч.
Huawei P30 +35%
16:22 ч.
Время разговора (3G)
14:20 ч.
Huawei P30 +58%
22:38 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|22
|21
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
83.6 дБ
Музыка
76.6 дБ
Звонок
84.3 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.28 Вт/кг
|0.33 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.52 Вт/кг
|0.85 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
| - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
Опрос
7 (36.8%)
12 (63.2%)
Всего проголосовало: 19
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