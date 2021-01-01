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Samsung Galaxy S20 против Huawei P50 Pro

Самсунг Галакси С20
VS
Хуавей П50 Про
Samsung Galaxy S20
Huawei P50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.6-дюймового Huawei P50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • На 25% выше плотность пикселей (563 vs 450 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Комплектуется на 360 мАч более емким аккумулятором – 4360 против 4000 мАч
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
P50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1228 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 8.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20
812 нит
P50 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 158.8 мм
Ширина 69.1 мм 72.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 163 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Черный, Золотой, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20
89.5%
P50 Pro +2%
91.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Хуавей П50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 888 4G
Макс. частота 2700 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 660
Частота GPU 550 МГц 840 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20
922
P50 Pro +20%
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20
2733
P50 Pro +37%
3749
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20
581017
P50 Pro +26%
732769
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 HarmonyOS 2.0
Размер системы из коробки 20.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4360 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да
Время полной зарядки 1:15 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20
11:53 ч.
P50 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20
12:01 ч.
P50 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20
14:20 ч.
P50 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Huawei P50 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 3.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Монохромный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 -
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS -

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S20
н/д
P50 Pro
149
Качество видео
Galaxy S20
н/д
P50 Pro
116
Итоговая оценка камеры
Galaxy S20
н/д
P50 Pro
144

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP -
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 22 24
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20
85.9 дБ
P50 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei P50 Pro. У него лучшие производительность, камера и корпус.

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