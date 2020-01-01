Samsung Galaxy S20 против LG V20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Тонкие рамки – на 17.46% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 15% лучшая автономность (78 vs 68 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 30% выше максимальная яркость экрана (830 против 639 нит)
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- На 0.5" большая диагональ экрана
Причины выбрать LG V20
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
91
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
95
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
58
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 и LG V20
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|72.04%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|159.5 мм
|Ширина
|69.1 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.6 мм
|Вес
|163 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Да
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Голубой, Серый
|Розовый, Серебристый, Титановый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Qualcomm Snapdragon 820
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.15 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2700 МГц
|2150 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 530
|GPU-ядер
|11
|-
|Частота GPU
|550 МГц
|624 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
930
Geekbench 5 (многоядерный)
2767
AnTuTu Benchmark 8
518148
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2,5
|LG UX 5
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:26 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 75 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 +57%
11:53 ч.
7:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 +49%
12:01 ч.
8:04 ч.
Время разговора (3G)
14:20 ч.
LG V20 +37%
19:48 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|2 (16 МП + 8 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|22
|12
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.28 Вт/кг
|0.824 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.52 Вт/кг
|0.892 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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