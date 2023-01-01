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Samsung Galaxy S20 против Motorola Edge 30

69 из 100
Samsung Galaxy S20
VS
70 из 100
Motorola Edge 30
Samsung Galaxy S20
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • На 39% выше плотность пикселей (563 vs 405 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (811 против 628 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 96%
ШИМ (PWM) 242 Гц 250 Гц
Время отклика 8.5 мс 13 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20 +29%
811 нит
Edge 30
628 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 159.38 мм
Ширина 69.1 мм 74.23 мм
Толщина 7.9 мм 6.79 мм
Вес 163 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серий, Синий, Красный Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +4%
89.5%
Edge 30
86.2%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S20 и Motorola Edge 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2700 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 642L
Частота GPU 550 МГц 550 МГц
FLOPS ~1126 Гфлопс ~845 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +12%
921
Edge 30
825
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20
2731
Edge 30 +4%
2853
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20
582138
Edge 30 +2%
591286
CPU 151215 164036
GPU 230621 178244
Memory 81673 106965
UX 121126 143794
Total score 582138 591286
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20
4221
Edge 30
н/д
Пиковая температура корпуса 49.7 °C 50.6 °C
Stability 51% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4221 -
PCMark 3.0
Galaxy S20
10904
Edge 30
н/д
Web score 8809 -
Video editing 6094 -
Photo editing 30234 -
Data manipulation 8554 -
Writing score 11806 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 20.1 ГБ 20 ГБ

Батарея

Объем 4000 мАч 4020 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да (50% за 22 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:04 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:40 ч. -
Просмотр видео 10:04 ч. -
Игры 04:15 ч. -
Режим ожидания 83 ч. -
Общая автономность
Galaxy S20
24:28 ч.
Edge 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.14"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 +2%
85.9 дБ
Edge 30
84.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры и автономность - выбирайте Motorola Edge 30, а если производительность, программное обеспечение, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy S20.

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