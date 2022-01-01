Samsung Galaxy S20 против OnePlus 10 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.7-дюймового OnePlus 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 37.5 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.3x
- Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 37% лучшая автономность (107 vs 78 часов)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12.1 против 12
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
89
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
86
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|-
|Время отклика
|8.5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|163 мм
|Ширина
|69.1 мм
|73.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.6 мм
|Вес
|163 грамма
|200.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Голубой, Серый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2700 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 730
|Частота GPU
|550 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
927
10 Pro +5%
971
Geekbench 5 (многоядерный)
2733
10 Pro +25%
3422
|CPU
|151215
|229138
|GPU
|230621
|438172
|Memory
|81673
|172155
|UX
|121126
|168167
|Total score
|579350
|998794
|Stability
|41%
|64%
|Graphics test
|25 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|4215
|9563
|PCMark 3.0 score
|10978
|10936
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#133 и #6)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
|Android 12.1
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|ColorOS 12.1
|Размер системы из коробки
|20.1 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 75 минут)
|Да (98% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:32 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:53 ч.
10 Pro +16%
13:38 ч.
Время просмотра видео
12:01 ч.
10 Pro +35%
16:20 ч.
Время разговора (3G)
14:20 ч.
10 Pro +134%
33:17 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 3.3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|150°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.28 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.52 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10 Pro более удачной покупкой.
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