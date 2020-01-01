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Samsung Galaxy S20 против Galaxy A01

Самсунг Галакси С20
Samsung Galaxy S20
VS
Самсунг Галакси А01
Samsung Galaxy A01

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 5.8 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 87% выше плотность пикселей (563 vs 301 PPI)
  • На 90% выше максимальная яркость экрана (830 против 437 нит)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Тонкие рамки – на 14.4% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
  • Весит на 14 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy A01

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED TFT LCD
Размер 6.2 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 301 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 75.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 +90%
830 нит
Galaxy A01
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151.7 мм 146.2 мм
Ширина 69.1 мм 70.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 163 грамма 149 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +19%
89.5%
Galaxy A01
75.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Самсунг Галакси А01 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 505
GPU-ядер 11 -
Частота GPU 550 МГц 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 3200 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +425%
930
Galaxy A01
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +233%
2767
Galaxy A01
831
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 +484%
518148
Galaxy A01
88711

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,5 One UI 2
Размер системы из коробки 20 ГБ 7.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20
11:53 ч.
Galaxy A01
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20
12:01 ч.
Galaxy A01
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20
14:20 ч.
Galaxy A01
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy A01
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 MP + 12 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/5"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 4

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.

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