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Samsung Galaxy S20 против Galaxy A03s

Самсунг Галакси С20
VS
Самсунг Галакси А03s
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy A03s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 109% выше плотность пикселей (563 vs 270 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 67% выше максимальная яркость экрана (818 против 490 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • На 56% лучшая автономность (122 vs 78 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
Galaxy A03s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED PLS TFT
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 93.9%
ШИМ (PWM) 242 Гц 806 Гц
Время отклика 8.5 мс 43 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1126:1
Максимальная яркость
Galaxy S20 +67%
818 нит
Galaxy A03s
490 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 164.2 мм
Ширина 69.1 мм 75.9 мм
Толщина 7.9 мм 9.1 мм
Вес 163 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +9%
89.5%
Galaxy A03s
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Самсунг Галакси А03s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2700 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 550 МГц 680 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +416%
934
Galaxy A03s
181
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +211%
2776
Galaxy A03s
893
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 +384%
587781
Galaxy A03s
121328
CPU 151215 36930
GPU 230621 15632
Memory 81673 29149
UX 121126 38919
Total score 587781 121328
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20
4212
Galaxy A03s
н/д
Stability 40% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4212 -
PCMark 3.0 score 11056 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI 4.0 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 20.1 ГБ 13.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да (15% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 3:38 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20
11:53 ч.
Galaxy A03s +74%
20:03 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20
12:01 ч.
Galaxy A03s +29%
15:52 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20
14:20 ч.
Galaxy A03s +108%
29:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy A03s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20
85.9 дБ
Galaxy A03s +1%
86.5 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года Август 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.

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