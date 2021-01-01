Samsung Galaxy S20 против Galaxy A40
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 48% выше максимальная яркость экрана (810 против 546 нит)
- На 29% выше плотность пикселей (563 vs 437 PPI)
- На 7% лучшая автономность (78 vs 73 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- На 0.3" большая диагональ экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
- Весит на 23 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
83
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|437 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|85.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|142.6%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|8.5 мс
|9 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|144.4 мм
|Ширина
|69.1 мм
|69.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|163 грамма
|140 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Голубой, Серый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Макс. частота
|2700 МГц
|1770 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|7 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G71 MP2
|Частота GPU
|550 МГц
|770 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|~65 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +249%
912
261
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +187%
2716
947
AnTuTu Benchmark 7
н/д
106833
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 +331%
502775
116745
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|20.1 ГБ
|14.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3100 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 75 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 +15%
11:53 ч.
10:05 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 +14%
12:01 ч.
10:58 ч.
Время разговора (3G)
14:20 ч.
Galaxy A40 +44%
20:38 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|2 (16 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|5984 x 4140
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.28 Вт/кг
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.52 Вт/кг
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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