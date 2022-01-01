Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 65 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.