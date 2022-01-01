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Samsung Galaxy S21 FE 5G против Google Pixel 4 XL

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Гугл Пиксель 4 XL
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Google Pixel 4 XL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.3-дюймового Google Pixel 4 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 14% лучшая автономность (26:34 vs 23:13 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (789 против 552 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
  • На 34% выше плотность пикселей (537 vs 401 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Pixel 4 XL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED POLED
Размер 6.4 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 420 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 81.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 99.9%
ШИМ (PWM) 247 Гц 367 Гц
Время отклика 6 мс 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 FE 5G +43%
789 нит
Pixel 4 XL
552 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 160.4 мм
Ширина 74.5 мм 75.1 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 177 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Белый, Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 FE 5G +10%
89.6%
Pixel 4 XL
81.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Гугл Пиксель 4 XL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 640
Частота GPU 840 МГц 585 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +21%
3032
Pixel 4 XL
2510
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G +48%
755400
Pixel 4 XL
510158
CPU 194989 128136
GPU 281856 189753
Memory 133252 66195
UX 147872 126523
Total score 755400 510158
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 FE 5G +93%
5796
Pixel 4 XL
3008
Stability 69% 81%
Graphics test 34 FPS 18 FPS
Graphics score 5796 3008
PCMark 3.0 score 12359 10768
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 17.5 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:42 ч. 08:02 ч.
Просмотр видео 13:05 ч. 09:03 ч.
Игры 05:29 ч. 04:39 ч.
Режим ожидания 91 ч. 81 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 FE 5G +14%
26:34 ч.
Pixel 4 XL
23:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Google Pixel 4 XL
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.09"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G +5%
88.9 дБ
Pixel 4 XL
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.

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