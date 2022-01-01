Samsung Galaxy S21 FE 5G против Google Pixel 4 XL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.3-дюймового Google Pixel 4 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 14% лучшая автономность (26:34 vs 23:13 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 43% выше максимальная яркость экрана (789 против 552 нит)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
- На 34% выше плотность пикселей (537 vs 401 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|POLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|420 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|81.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|247 Гц
|367 Гц
|Время отклика
|6 мс
|3.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|155.7 мм
|160.4 мм
|Ширина
|74.5 мм
|75.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|177 граммов
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
|Белый, Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 640
|Частота GPU
|840 МГц
|585 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 FE 5G +76%
1096
623
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +21%
3032
2510
|CPU
|194989
|128136
|GPU
|281856
|189753
|Memory
|133252
|66195
|UX
|147872
|126523
|Total score
|755400
|510158
|Stability
|69%
|81%
|Graphics test
|34 FPS
|18 FPS
|Graphics score
|5796
|3008
|PCMark 3.0 score
|12359
|10768
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|-
|Размер системы из коробки
|17.5 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|07:42 ч.
|08:02 ч.
|Просмотр видео
|13:05 ч.
|09:03 ч.
|Игры
|05:29 ч.
|04:39 ч.
|Режим ожидания
|91 ч.
|81 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/3.09"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
126
Качество видео
104
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|19
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.95 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.
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