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Samsung Galaxy S21 FE 5G против Google Pixel 4a 5G

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Гугл Пиксель 4а 5G
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Google Pixel 4a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.2-дюймового Google Pixel 4a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 615 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3885 мАч
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (795 против 701 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Pixel 4a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 96.9%
ШИМ (PWM) 247 Гц 250 Гц
Время отклика 6 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 FE 5G +13%
795 нит
Pixel 4a 5G
701 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 153.9 мм
Ширина 74.5 мм 74 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 177 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 FE 5G +7%
89.6%
Pixel 4a 5G
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Гугл Пиксель 4а 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 620
Частота GPU 840 МГц 750 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +71%
3068
Pixel 4a 5G
1795
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G +100%
747069
Pixel 4a 5G
372870
CPU 192462 110393
GPU 274124 94787
Memory 128894 69352
UX 146347 97659
Total score 747069 372870
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 FE 5G +428%
5824
Pixel 4a 5G
1104
Stability 69% 89%
Graphics test 34 FPS 6 FPS
Graphics score 5824 1104
PCMark 3.0 score 12934 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.0 Stock Android
Размер системы из коробки 17.5 ГБ 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3885 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:42 ч. -
Просмотр видео 13:05 ч. -
Игры 05:29 ч. -
Режим ожидания 91 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.
Pixel 4a 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Google Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 107°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G
88.9 дБ
Pixel 4a 5G +2%
90.5 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.

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