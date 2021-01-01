Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 2100, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.