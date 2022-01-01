Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S21 FE 5G vs Honor Magic 4 Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S21 FE 5G против Huawei Honor Magic 4 Pro

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Huawei Honor Magic 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (952 против 789 нит)
  • На 15% выше плотность пикселей (460 vs 401 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Honor Magic 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.54:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 420 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 93%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 94.7%
ШИМ (PWM) 247 Гц 119 Гц
Время отклика 6 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 FE 5G
789 нит
Honor Magic 4 Pro +21%
952 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 163.6 мм
Ширина 74.5 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 9.15 мм
Вес 177 граммов 215 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Хуавей Хонор Мэджик 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 730
Частота GPU 840 МГц 818 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G
756025
Honor Magic 4 Pro +23%
931797
CPU 194989 187881
GPU 281856 434884
Memory 133252 148460
UX 147872 166743
Total score 756025 931797
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% 63%
Graphics test 34 FPS 59 FPS
Graphics score 5788 9862
PCMark 3.0 score 12290 13753
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 Magic UI 6
Размер системы из коробки 17.5 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (100 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:42 ч. 09:33 ч.
Просмотр видео 13:05 ч. 11:47 ч.
Игры 05:29 ч. 06:16 ч.
Режим ожидания 91 ч. 68 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 FE 5G +4%
26:34 ч.
Honor Magic 4 Pro
25:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Huawei Honor Magic 4 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 9216 x 6912
Зум Оптический, 3x Оптический, 3.5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 122°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3840 x 2160
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G
88.9 дБ
Honor Magic 4 Pro
88.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Honor Magic 4 Pro. У него лучшие производительность и корпус.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S21 FE 5G и Samsung Galaxy S20 FE
2. Samsung Galaxy S21 FE 5G и Samsung Galaxy S10
3. Samsung Galaxy S21 FE 5G и Samsung Galaxy S20 FE 5G
4. Samsung Galaxy S21 FE 5G и Samsung Galaxy A53 5G
5. Samsung Galaxy S21 FE 5G и Google Pixel 7
6. Huawei Honor Magic 4 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra
7. Huawei Honor Magic 4 Pro и Huawei P50 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры