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Samsung Galaxy S21 FE 5G против Motorola Edge 30

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Моторола Эдж 30
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (786 против 497 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4020 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% -
ШИМ (PWM) 247 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S21 FE 5G +58%
786 нит
Edge 30
497 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 159.38 мм
Ширина 74.5 мм 74.23 мм
Толщина 7.9 мм 6.79 мм
Вес 177 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 FE 5G +4%
89.6%
Edge 30
86.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Моторола Эдж 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2840 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 FE 5G +34%
1104
Edge 30
822
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +29%
3022
Edge 30
2347
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G
740963
Edge 30
н/д
CPU 192462 -
GPU 274124 -
Memory 128894 -
UX 146347 -
Total score 740963 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5824 -
PCMark 3.0 score 12934 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 17.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4020 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:42 ч. -
Просмотр видео 13:05 ч. -
Игры 05:29 ч. -
Режим ожидания 91 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.
Edge 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 -
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.14"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G
88.9 дБ
Edge 30
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S21 FE 5G. У него лучшие производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и звук.

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