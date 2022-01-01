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Samsung Galaxy S21 FE 5G против OnePlus 6T

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Ванплас 6Т
Samsung Galaxy S21 FE 5G
OnePlus 6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 39 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 74% выше максимальная яркость экрана (795 против 457 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать OnePlus 6T
  • На 8% лучшая автономность (28:35 vs 26:34 часов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
OnePlus 6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 420 нит 430 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 85.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 99.6%
ШИМ (PWM) 247 Гц 240 Гц
Время отклика 6 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 FE 5G +74%
795 нит
OnePlus 6T
457 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 157.5 мм
Ширина 74.5 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 177 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 FE 5G +4%
89.6%
OnePlus 6T
85.89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Ванплас 6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 630
Частота GPU 840 МГц 710 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 FE 5G +115%
1113
OnePlus 6T
518
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +28%
3071
OnePlus 6T
2400
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G +87%
763988
OnePlus 6T
408172
CPU 194989 91110
GPU 281856 166474
Memory 133252 64332
UX 147872 84472
Total score 763988 408172
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 FE 5G +300%
5796
OnePlus 6T
1448
Stability 69% 98%
Graphics test 34 FPS 8 FPS
Graphics score 5796 1448
PCMark 3.0 score 12359 8345
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 4.0 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 17.5 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:42 ч. 09:37 ч.
Просмотр видео 13:05 ч. 12:25 ч.
Игры 05:29 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 91 ч. 101 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.
OnePlus 6T +8%
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs OnePlus 6T
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G +10%
88.9 дБ
OnePlus 6T
80.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг 1.552 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.269 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.

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