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Samsung Galaxy S21 FE 5G против Oppo A93

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Оппо А93
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Oppo A93

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.43-дюймового Oppo A93, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 85% выше максимальная яркость экрана (799 против 431 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
Причины выбрать Oppo A93
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Oppo A93

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% -
ШИМ (PWM) 247 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S21 FE 5G +85%
799 нит
Oppo A93
431 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 160.1 мм
Ширина 74.5 мм 73.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.5 мм
Вес 177 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 FE 5G +6%
89.6%
Oppo A93
84.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Оппо А93 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Mediatek Helio P95
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 660 PowerVR GM9446
Частота GPU 840 МГц 970 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 FE 5G +176%
1106
Oppo A93
401
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +104%
3067
Oppo A93
1500
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G +228%
741869
Oppo A93
225907
CPU 192462 73157
GPU 274124 43448
Memory 128894 45873
UX 146347 63089
Total score 741869 225907
3DMark Wild Life Performance
Stability 70% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5800 -
PCMark 3.0 score 12923 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10
Оболочка UI One UI 4.0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 17.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:38 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 FE 5G
10:25 ч.
Oppo A93
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S21 FE 5G
16:33 ч.
Oppo A93
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S21 FE 5G
31:13 ч.
Oppo A93
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Oppo A93
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 12
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G
88.9 дБ
Oppo A93
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.

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