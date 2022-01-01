Samsung Galaxy S21 FE 5G против Oppo Find X2 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.4-дюймового Oppo Find X2 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- На 26% выше максимальная яркость экрана (799 против 634 нит)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 475 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4025 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Oppo Find X2 Lite
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
52
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|84.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|247 Гц
|Время отклика
|-
|3.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|155.7 мм
|160.3 мм
|Ширина
|74.5 мм
|74.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|177 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 620
|Частота GPU
|840 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~700 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 FE 5G +92%
1107
576
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +100%
3064
1530
|CPU
|192462
|108358
|GPU
|274124
|102982
|Memory
|128894
|74220
|UX
|146347
|88043
|Total score
|747643
|374153
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|-
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4025 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:25 ч.
Время просмотра видео
16:33 ч.
Время разговора (3G)
31:13 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|116°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6550 x 4928
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.95 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.
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