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Samsung Galaxy S21 FE 5G против Oppo Find X2 Pro

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Оппо Find X2 Про
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Oppo Find X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.7-дюймового Oppo Find X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 30 граммов меньше
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1107 и 916 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 25% выше плотность пикселей (513 vs 411 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (876 против 799 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Find X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 480 Гц
Время отклика - 2.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 FE 5G
799 нит
Find X2 Pro +10%
876 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 165.2 мм
Ширина 74.5 мм 74.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 177 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Керамика
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 FE 5G
85.3%
Find X2 Pro +7%
90.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Оппо Find X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G +5%
747643
Find X2 Pro
708889
CPU 192462 188695
GPU 274124 224547
Memory 128894 133554
UX 146347 157334
Total score 747643 708889
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 22 FPS
Graphics score - 3822
PCMark 3.0 score - 11682
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 4.0 ColorOS 11
Размер системы из коробки - 53 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4260 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 FE 5G
10:25 ч.
Find X2 Pro +12%
11:50 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 FE 5G
16:33 ч.
Find X2 Pro +6%
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 FE 5G +24%
31:13 ч.
Find X2 Pro
25:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Oppo Find X2 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 48 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G
н/д
Find X2 Pro
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Март 2020 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy S21 FE 5G, а если корпус – то Oppo Find X2 Pro.

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