Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S21 FE 5G vs Reno 8 Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S21 FE 5G против Oppo Reno 8 Pro

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Оппо Рено 8 Про
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Oppo Reno 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.7-дюймового Oppo Reno 8 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100-Max и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1102 и 710 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 8 Pro
  • На 19% лучшая автономность (31:36 vs 26:34 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Reno 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 420 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% -
ШИМ (PWM) 247 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 FE 5G
789 нит
Reno 8 Pro +3%
815 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 161.2 мм
Ширина 74.5 мм 74.2 мм
Толщина 7.9 мм 7.34 мм
Вес 177 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 FE 5G
89.6%
Reno 8 Pro +1%
90.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Оппо Рено 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 8100-Max
Макс. частота 2840 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G610 MC6
Частота GPU 840 МГц 912 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +28%
3034
Reno 8 Pro
2377
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G +15%
756025
Reno 8 Pro
656962
CPU 194989 145245
GPU 281856 259335
Memory 133252 137100
UX 147872 120108
Total score 756025 656962
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% 99%
Graphics test 34 FPS 34 FPS
Graphics score 5788 5734
PCMark 3.0 score 12290 10776
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 4.0 ColorOS 13
Размер системы из коробки 17.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (90% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:42 ч. 10:31 ч.
Просмотр видео 13:05 ч. 14:06 ч.
Игры 05:29 ч. 06:13 ч.
Режим ожидания 91 ч. 105 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.
Reno 8 Pro +19%
31:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Oppo Reno 8 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 112°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark Примеры фото Oppo Reno 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 3680
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G
88.9 дБ
Reno 8 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S21 FE 5G. У него лучшие производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
7 (87.5%)
1 (12.5%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S21 и S21 FE 5G
2. Apple iPhone 11 и Samsung Galaxy S21 FE 5G
3. Samsung Galaxy S22 и S21 FE 5G
4. Google Pixel 6a и Samsung Galaxy S21 FE 5G
5. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G и S21 FE 5G
6. Xiaomi Poco X3 Pro и Oppo Reno 8 Pro
7. Oppo Find X5 Pro и Reno 8 Pro
8. Oppo Reno 8 и Reno 8 Pro
9. Vivo V25 Pro и Oppo Reno 8 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры