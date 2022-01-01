Samsung Galaxy S21 FE 5G против Oppo Reno 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.7-дюймового Oppo Reno 8 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100-Max и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1102 и 710 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 8 Pro
- На 19% лучшая автономность (31:36 vs 26:34 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|420 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|90.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97%
|-
|ШИМ (PWM)
|247 Гц
|-
|Время отклика
|6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|155.7 мм
|161.2 мм
|Ширина
|74.5 мм
|74.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.34 мм
|Вес
|177 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|MediaTek Dimensity 8100-Max
|Макс. частота
|2840 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|840 МГц
|912 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 FE 5G +55%
1102
710
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 FE 5G +28%
3034
2377
|CPU
|194989
|145245
|GPU
|281856
|259335
|Memory
|133252
|137100
|UX
|147872
|120108
|Total score
|756025
|656962
|Stability
|69%
|99%
|Graphics test
|34 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|5788
|5734
|PCMark 3.0 score
|12290
|10776
Рейтинг производительности AnTuTu 9 (#105 и #162)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|ColorOS 13
|Размер системы из коробки
|17.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да (90% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:42 ч.
|Веб-серфинг
|07:42 ч.
|10:31 ч.
|Просмотр видео
|13:05 ч.
|14:06 ч.
|Игры
|05:29 ч.
|06:13 ч.
|Режим ожидания
|91 ч.
|105 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|112°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark
|Примеры фото Oppo Reno 8 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6528 x 3680
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S21 FE 5G +1%
126
125
Качество видео
104
Reno 8 Pro +7%
111
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21 FE 5G +5%
120
114
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|19
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.95 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S21 FE 5G. У него лучшие производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук.
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