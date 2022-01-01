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Samsung Galaxy S21 FE 5G против S20 Ultra

Самсунг Галакси С21 FE
VS
Самсунг Галакси С20 Ультра
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Samsung Galaxy S21 FE 5G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 , против 6.9-дюймового Samsung Galaxy S20 Ultra, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Весит на 43 грамма меньше
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1104 и 907 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • На 27% выше плотность пикселей (511 vs 401 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (885 против 786 нит)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 FE 5G
vs
Galaxy S20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 511 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 99.2%
ШИМ (PWM) 247 Гц 240 Гц
Время отклика 6 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 FE 5G
786 нит
Galaxy S20 Ultra +13%
885 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 166.9 мм
Ширина 74.5 мм 76 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 177 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 FE и Самсунг Галакси С20 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 2840 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MP11
Частота GPU 840 МГц 550 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 FE 5G +24%
740963
Galaxy S20 Ultra
599187
CPU 192462 159236
GPU 274124 234975
Memory 128894 111280
UX 146347 94560
Total score 740963 599187
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% 42%
Graphics test 34 FPS 25 FPS
Graphics score 5824 4290
PCMark 3.0 score 12934 11240
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.0 One UI 4.0
Размер системы из коробки 17.5 ГБ 23.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (100% за 80 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:42 ч. 08:17 ч.
Просмотр видео 13:05 ч. 11:53 ч.
Игры 05:29 ч. 04:01 ч.
Режим ожидания 91 ч. 93 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 FE 5G +2%
26:34 ч.
Galaxy S20 Ultra
26:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Samsung Galaxy S20 Ultra
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12032 x 9204
Зум Оптический, 3x Оптический, 4x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 7864 x 5200
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 19 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 FE 5G +5%
88.9 дБ
Galaxy S20 Ultra
84.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S21 FE 5G.

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Всего проголосовало: 32

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