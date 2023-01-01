Samsung Galaxy S21 Plus против Apple iPhone 15 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15 Pro, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1150 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3650 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- На 17% выше плотность пикселей (460 vs 394 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
80*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1179 x 2556 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|2000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|88.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|6.2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|146.6 мм
|Ширина
|75.6 мм
|70.6 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.25 мм
|Вес
|200 граммов
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Фиолетовый
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Apple A17 Pro
|Макс. частота
|2840 МГц
|3700 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|-
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|-
|Графика
|Mali-G78 MP14
|-
|GPU-ядер
|896
|-
|Частота GPU
|854 МГц
|-
|FLOPS
|~1530.4 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
3509
|CPU
|189103
|-
|GPU
|274155
|-
|Memory
|137436
|-
|UX
|131951
|-
|Total score
|734072
|-
|Пиковая температура корпуса
|41.5 °C
|-
|Stability
|67%
|-
|Graphics test
|33 FPS
|-
|Graphics score
|5538
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|iOS 17
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|-
|Размер системы из коробки
|27.2 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|3650 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:12 ч.
|-
|Веб-серфинг
|09:17 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:27 ч.
|-
|Игры
|05:07 ч.
|-
|Режим ожидания
|101 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 13.4 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.9"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.24"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
123
Качество видео
Итоговая оценка камеры
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.54 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro более удачной покупкой.
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