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Samsung Galaxy S21 Plus против Apple iPhone 8 Plus

Самсунг Галакси С21 Плюс
Samsung Galaxy S21 Plus
VS
Эпл Айфон 8 Плюс
Apple iPhone 8 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2109 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 2691 мАч
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 20.9% выше полезная площадь экрана
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • На 41% лучшая автономность (114 vs 81 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (872 против 618 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Plus
vs
iPhone 8 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 67.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32 мс
Контрастность - 1471:1
Максимальная яркость
Galaxy S21 Plus +41%
872 нит
iPhone 8 Plus
618 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 158.4 мм
Ширина 75.6 мм 78.1 мм
Толщина 7.8 мм 7.5 мм
Вес 200 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Plus +31%
88.3%
iPhone 8 Plus
67.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Плюс и Эпл Айфон 8 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Apple GPU
FLOPS - ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Plus +140%
622008
iPhone 8 Plus
258824

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 2691 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Plus +10%
13:55 ч.
iPhone 8 Plus
12:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 Plus +27%
18:53 ч.
iPhone 8 Plus
14:55 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Plus +81%
31:01 ч.
iPhone 8 Plus
17:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Plus vs Apple iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Plus более удачной покупкой.

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