Samsung Galaxy S21 Plus против Apple iPhone 8 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 2109 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 2691 мАч
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Тонкие рамки – на 20.9% выше полезная площадь экрана
- На 1.2" большая диагональ экрана
- На 41% лучшая автономность (114 vs 81 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 41% выше максимальная яркость экрана (872 против 618 нит)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|67.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|32 мс
|Контрастность
|-
|1471:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|158.4 мм
|Ширина
|75.6 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.5 мм
|Вес
|200 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Размер транзистора
|5 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Apple GPU
|FLOPS
|-
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Plus +18%
1089
925
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Plus +39%
3434
2478
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Plus +140%
622008
258824
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|-
|Размер системы из коробки
|-
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|2691 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:12 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Plus +10%
13:55 ч.
12:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 Plus +27%
18:53 ч.
14:55 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Plus +81%
31:01 ч.
17:10 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.54 Вт/кг
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Plus более удачной покупкой.
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