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Samsung Galaxy S21 Plus против Honor Magic 5 Pro

72 из 100
Samsung Galaxy S21 Plus
VS
89 из 100
Honor Magic 5 Pro
Samsung Galaxy S21 Plus
Honor Magic 5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.81-дюймового Honor Magic 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 22% лучшая автономность (37:04 vs 30:26 часов)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (1231 против 889 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4800 мАч
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 394 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Plus
vs
Magic 5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.54:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 1300 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 91%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 98.7%
ШИМ (PWM) 240 Гц 120 Гц
Время отклика 6.2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 Plus
889 нит
Magic 5 Pro +38%
1231 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 162.9 мм
Ширина 75.6 мм 76.7 мм
Толщина 7.8 мм 8.77 мм
Вес 200 граммов 219 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Фиолетовый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S21 Plus и Honor Magic 5 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 740
Частота GPU 854 МГц 680 МГц
FLOPS ~1575 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Plus
1102
Magic 5 Pro +29%
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Plus
3479
Magic 5 Pro +32%
4598
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 Plus
738648
Magic 5 Pro +65%
1219602
CPU 189103 240420
GPU 274155 563919
Memory 137436 222701
UX 131951 186528
Total score 738648 1219602
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 Plus
5538
Magic 5 Pro +130%
12719
Пиковая температура корпуса 41.5 °C 37.6 °C
Stability 67% 53%
Graphics test 33 FPS 76 FPS
Graphics score 5538 12719
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Magic UI 7.1
Размер системы из коробки 27.2 ГБ 24 ГБ

Батарея

Объем 4800 мАч 5100 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 0:48 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:17 ч. 13:43 ч.
Просмотр видео 15:27 ч. 16:12 ч.
Игры 05:07 ч. 04:59 ч.
Режим ожидания 101 ч. 118 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 Plus
30:26 ч.
Magic 5 Pro +22%
37:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Plus vs Honor Magic 5 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 122°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4096 x 3072
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Plus +2%
87.8 дБ
Magic 5 Pro
86 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.

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