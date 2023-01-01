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Samsung Galaxy S21 Plus против Motorola Edge 30 Ultra

Самсунг Галакси С21 Плюс
VS
Моторола Эдж 30 Ультра
Samsung Galaxy S21 Plus
Motorola Edge 30 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 8% лучшая автономность (32:57 vs 30:26 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (1042 против 879 нит)
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1268 и 1086 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Plus
vs
Edge 30 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1300 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1250 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 96.1%
ШИМ (PWM) 240 Гц 720 Гц
Время отклика 6.2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 Plus
879 нит
Edge 30 Ultra +19%
1042 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 161.76 мм
Ширина 75.6 мм 73.5 мм
Толщина 7.8 мм 8.39 мм
Вес 200 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Plus
88.3%
Edge 30 Ultra +2%
90.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Плюс и Моторола Эдж 30 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 730
Частота GPU 760 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 Plus
729981
Edge 30 Ultra +49%
1091043
CPU 189103 250683
GPU 274155 483779
Memory 137436 186120
UX 131951 180959
Total score 729981 1091043
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 41.5 °C 36.2 °C
Stability 67% 75%
Graphics test 33 FPS 34 FPS
Graphics score 5538 5734
PCMark 3.0
Web score - 13720
Video editing - 8148
Photo editing - 30885
Data manipulation - 12766
Writing score - 18485
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 27.2 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4610 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (95% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:17 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 15:27 ч. 15:48 ч.
Игры 05:07 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 101 ч. 105 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 Plus
30:26 ч.
Edge 30 Ultra +8%
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Plus vs Motorola Edge 30 Ultra
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 16384 x 12288
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4576 x 3296
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Plus
87.8 дБ
Edge 30 Ultra +3%
90.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Motorola Edge 30 Ultra, а если программное обеспечение – то Samsung Galaxy S21 Plus.

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