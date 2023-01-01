Samsung Galaxy S21 Plus против Motorola Razr Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3800 мАч
- На 15% лучшая автономность (30:26 vs 26:34 часов)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Razr Plus
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- На 19% выше максимальная яркость экрана (1040 против 874 нит)
- На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1274 и 1091 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
75
Игры
Возможности в 3D-гейминге
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|22:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|103 Гц
|Время отклика
|6.2 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|170.83 мм
|Ширина
|75.6 мм
|73.95 мм
|Толщина
|7.8 мм
|6.99 мм
|Вес
|200 граммов
|188.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Фиолетовый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2840 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Adreno 730
|Частота GPU
|854 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~1575 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1091
Razr Plus +17%
1274
Geekbench 5 (многоядерный)
3442
Razr Plus +6%
3636
|CPU
|189103
|333083
|GPU
|274155
|310099
|Memory
|137436
|208685
|UX
|131951
|200258
|Total score
|729770
|1049281
|Пиковая температура корпуса
|41.5 °C
|52.5 °C
|Stability
|67%
|46%
|Graphics test
|33 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|5538
|7655
Рейтинг производительности AnTuTu (#170 и #49)
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|My UX
|Размер системы из коробки
|27.2 ГБ
|36 ГБ
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|3800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:12 ч.
|1:27 ч.
|Веб-серфинг
|09:17 ч.
|08:57 ч.
|Просмотр видео
|15:27 ч.
|12:44 ч.
|Игры
|05:07 ч.
|04:24 ч.
|Режим ожидания
|101 ч.
|84 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|108°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
123
Качество видео
Итоговая оценка камеры
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.54 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность и игры - выбирайте Motorola Razr Plus, а если программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy S21 Plus.
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