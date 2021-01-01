Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.67-дюймового Nokia XR20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.