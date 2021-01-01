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Samsung Galaxy S21 Plus против Nokia XR20

Самсунг Галакси С21 Плюс
VS
Нокиа XR20
Samsung Galaxy S21 Plus
Nokia XR20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.67-дюймового Nokia XR20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (874 против 542 нит)
  • Тонкие рамки – на 11.5% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Dynamic AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Nokia XR20
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Plus
vs
Nokia XR20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 76.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 6.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S21 Plus +61%
874 нит
Nokia XR20
542 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 171.6 мм
Ширина 75.6 мм 81.5 мм
Толщина 7.8 мм 10.6 мм
Вес 200 граммов 248 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом Серый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Plus +15%
88.3%
Nokia XR20
76.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Плюс и Нокиа XR20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 619
Частота GPU 760 МГц 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Plus +115%
1088
Nokia XR20
505
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Plus +109%
3460
Nokia XR20
1657
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки 27.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4630 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Plus
13:55 ч.
Nokia XR20
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S21 Plus
18:53 ч.
Nokia XR20
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Plus
31:01 ч.
Nokia XR20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Plus vs Nokia XR20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (48 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/4.0"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Plus
87.8 дБ
Nokia XR20
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Plus более удачной покупкой.

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