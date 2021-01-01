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Samsung Galaxy S21 Plus против Oppo Find X2 Pro

Самсунг Галакси С21 Плюс
Samsung Galaxy S21 Plus
VS
Оппо Find X2 Про
Oppo Find X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.7-дюймового Oppo Find X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (1311 против 874 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Комплектуется на 540 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4260 мАч
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 30% выше плотность пикселей (513 vs 394 PPI)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Plus
vs
Find X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 480 Гц
Время отклика - 2.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 Plus +50%
1311 нит
Find X2 Pro
874 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 165.2 мм
Ширина 75.6 мм 74.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 200 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Керамика
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Plus
88.3%
Find X2 Pro +3%
90.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Плюс и Оппо Find X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 650
Частота GPU - 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Plus +22%
724725
Find X2 Pro
594555

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 53 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4260 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
Время полной зарядки - 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Plus
н/д
Find X2 Pro
11:50 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 Plus
н/д
Find X2 Pro
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Plus
н/д
Find X2 Pro
25:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Plus vs Oppo Find X2 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 48 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Plus
н/д
Find X2 Pro
86.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy S21 Plus, а если корпус – то Oppo Find X2 Pro.

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