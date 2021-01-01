Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S21 Plus vs Galaxy Note 8 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S21 Plus против Note 8

Самсунг Галакси С21 Плюс
Samsung Galaxy S21 Plus
VS
Самсунг Галакси Ноте 8
Samsung Galaxy Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3300 мАч
  • На 100% выше максимальная яркость экрана (1311 против 655 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (522 vs 394 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Plus
vs
Galaxy Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 83.14%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 257 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 Plus +100%
1311 нит
Galaxy Note 8
655 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 162.5 мм
Ширина 75.6 мм 74.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.6 мм
Вес 200 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом Синий, Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Plus +6%
88.3%
Galaxy Note 8
83.14%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Плюс и Самсунг Галакси Ноте 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Mali-G71 MP20
Частота GPU - 546 МГц
FLOPS - ~349 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Plus +180%
724725
Galaxy Note 8
259086

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Plus
н/д
Galaxy Note 8
10:20 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 Plus
н/д
Galaxy Note 8
14:34 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Plus
н/д
Galaxy Note 8
22:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Plus vs Samsung Galaxy Note 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.7
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Август 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.173 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S21 Plus и Galaxy S10
2. Samsung Galaxy S21 Plus и S10 Plus
3. Samsung Galaxy S21 Plus и Note 20 Ultra
4. Samsung Galaxy S21 Plus и S21 Ultra
5. Samsung Galaxy Note 8 и Xiaomi Redmi Note 8 Pro
6. Samsung Galaxy Note 8 и S10 Plus
7. Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy A71
8. Samsung Galaxy Note 8 и S20 Ultra
9. Samsung Galaxy Note 8 и Xiaomi Redmi Note 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях