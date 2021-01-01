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Samsung Galaxy S21 Plus против S20 Ultra

Самсунг Галакси С21 Плюс
Samsung Galaxy S21 Plus
VS
Самсунг Галакси С20 Ультра
Samsung Galaxy S20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 2100, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy S20 Ultra, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (1319 против 908 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1131 и 928 баллов
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 30% выше плотность пикселей (511 vs 394 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Plus
vs
Galaxy S20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 2400 x 1080 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 511 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.2%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 6.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 Plus +45%
1319 нит
Galaxy S20 Ultra
908 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 166.9 мм
Ширина 75.6 мм 76 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 200 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Плюс и Самсунг Галакси С20 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 2840 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Mali-G77 MP11
Частота GPU - 550 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Plus +39%
724745
Galaxy S20 Ultra
521034

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 3.0
Размер системы из коробки - 23.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (100% за 80 минут)
Время полной зарядки - 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Plus vs Samsung Galaxy S20 Ultra
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12032 x 9204
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 4x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 7864 x 5200
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Samsung Galaxy S20 Ultra, а если производительность – то Samsung Galaxy S21 Plus.

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