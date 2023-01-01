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Samsung Galaxy S21 Ultra против Google Pixel 4a

76 из 100
Samsung Galaxy S21 Ultra
VS
53 из 100
Google Pixel 4a
Samsung Galaxy S21 Ultra
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3140 мАч
  • На 0.99" большая диагональ экрана
  • На 16% лучшая автономность (31:14 vs 26:51 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (1026 против 807 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Весит на 84 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 1500 нит 700 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.3%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 6.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 Ultra +27%
1026 нит
Pixel 4a
807 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 144 мм
Ширина 75.6 мм 69.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 227 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Серый, Синий Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Ultra +8%
89.8%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S21 Ultra и Google Pixel 4a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 618
Частота GPU 854 МГц 825 МГц
FLOPS ~1575 Гфлопс ~422 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra +99%
1111
Pixel 4a
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra +114%
3527
Pixel 4a
1650
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 Ultra +134%
751699
Pixel 4a
320748
CPU 191240 101186
GPU 256481 79209
Memory 151369 59587
UX 149052 78244
Total score 751699 320748
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 Ultra +421%
5221
Pixel 4a
1003
Пиковая температура корпуса 40.8 °C 41.4 °C
Stability 69% 99%
Graphics test 31 FPS 6 FPS
Graphics score 5221 1003
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 Stock Android
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 15 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3140 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. 08:45 ч.
Просмотр видео 15:32 ч. 11:16 ч.
Игры 05:26 ч. 04:05 ч.
Режим ожидания 98 ч. 99 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 Ultra +16%
31:14 ч.
Pixel 4a
26:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra +2%
88 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Август 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.

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