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Samsung Galaxy S21 Ultra против Google Pixel 5

Самсунг Галакси С21 Ультра
Samsung Galaxy S21 Ultra
VS
Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4080 мАч
  • На 23% лучшая автономность (114 vs 93 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (1023 против 696 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 19% выше плотность пикселей (515 vs 432 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Весит на 76 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 Ultra +47%
1023 нит
Pixel 5
696 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 144.7 мм
Ширина 75.6 мм 70.4 мм
Толщина 8.9 мм 8 мм
Вес 227 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Ultra +5%
89.8%
Pixel 5
85.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Ультра и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 620
Частота GPU - 750 МГц
FLOPS - ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra +82%
1090
Pixel 5
599
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra +93%
3473
Pixel 5
1799
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Ultra +106%
656925
Pixel 5
319508

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Stock Android
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Ultra +21%
15:04 ч.
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 Ultra +14%
17:53 ч.
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Ultra +38%
35:32 ч.
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4290 x 2800
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 107°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/4.0"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra
88 дБ
Pixel 5 +4%
91.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.

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