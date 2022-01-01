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Samsung Galaxy S21 Ultra против Huawei Mate 50

Самсунг Галакси С21 Ультра
VS
Хуавей Мейт 50
Samsung Galaxy S21 Ultra
Huawei Mate 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.7-дюймового Huawei Mate 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 540 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4460 мАч
  • На 17% выше плотность пикселей (515 vs 442 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate 50
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Весит на 21 грамм меньше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1239 и 1118 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
Mate 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 442 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 1500 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 Ultra
1027 нит
Mate 50
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 161.5 мм
Ширина 75.6 мм 76.1 мм
Толщина 8.9 мм 7.98 мм
Вес 227 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Ultra +1%
89.8%
Mate 50
88.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Ультра и Хуавей Мейт 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 730
Частота GPU 760 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra
1118
Mate 50 +11%
1239
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra
3534
Mate 50 +8%
3806
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 Ultra
762560
Mate 50 +36%
1038951
CPU 198194 -
GPU 290543 -
Memory 132758 -
UX 138398 -
Total score 762560 1038951
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% -
Graphics test 31 FPS -
Graphics score 5221 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 EMUI 13
Размер системы из коробки 26.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4460 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:11 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. -
Просмотр видео 15:32 ч. -
Игры 05:26 ч. -
Режим ожидания 98 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21 Ultra
31:14 ч.
Mate 50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Huawei Mate 50
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144
Зум Оптический, 10x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4160 x 3120
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra
88 дБ
Mate 50
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и корпус - выбирайте Huawei Mate 50, а если дисплей, камера и звук – то Samsung Galaxy S21 Ultra.

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