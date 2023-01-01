Samsung Galaxy S21 Ultra против Huawei Mate 60 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- На 17% выше плотность пикселей (515 vs 440 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1110 и 1000 баллов
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
- Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 25W)
- Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
- Запись замедленной съемки в 3840 FPS
- Более новая ОС: Android 14 против 13
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
89
Производительность
Быстродействие приложений и системы
67
Игры
Возможности в 3D-гейминге
98*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.82 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1212 x 2616 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|440 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1500 нит
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|88.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|163.7 мм
|Ширина
|75.6 мм
|79 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|227 граммов
|225 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Серый, Синий
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|HiSilicon Kirin 9000S
|Макс. частота
|2840 МГц
|2620 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP14
|-
|GPU-ядер
|896
|-
|Частота GPU
|854 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~1530.4 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra +11%
1110
1000
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra +12%
3552
3163
|CPU
|191240
|-
|GPU
|256481
|-
|Memory
|151369
|-
|UX
|149052
|-
|Total score
|754586
|-
|Пиковая температура корпуса
|40.8 °C
|-
|Stability
|69%
|-
|Graphics test
|31 FPS
|-
|Graphics score
|5221
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 14
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|-
|Размер системы из коробки
|26.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|88 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|1:11 ч.
|0:31 ч.
|Веб-серфинг
|10:13 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:32 ч.
|-
|Игры
|05:26 ч.
|-
|Режим ожидания
|98 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
121
Качество видео
100
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.71 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 60 Pro более удачной покупкой.
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