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Samsung Galaxy S21 Ultra против Huawei P50 Pro

Самсунг Галакси С21 Ультра
VS
Хуавей П50 Про
Samsung Galaxy S21 Ultra
Huawei P50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.6-дюймового Huawei P50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (3)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Комплектуется на 640 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4360 мАч
  • На 14% выше плотность пикселей (515 vs 450 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
P50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1228 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Galaxy S21 Ultra
1008 нит
P50 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 158.8 мм
Ширина 75.6 мм 72.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 227 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Черный, Золотой, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Ultra
89.8%
P50 Pro +2%
91.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Ультра и Хуавей П50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 4G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 660
Частота GPU 760 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra
1089
P50 Pro +2%
1113
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra
3464
P50 Pro +7%
3723
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Ultra
602053
P50 Pro
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 HarmonyOS 2.0
Размер системы из коробки 26.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4360 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:11 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Ultra
15:04 ч.
P50 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S21 Ultra
17:53 ч.
P50 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Ultra
35:32 ч.
P50 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Huawei P50 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144
Зум Оптический, 10x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Монохромный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 -
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS -

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21 Ultra
128
P50 Pro +16%
149
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21 Ultra
121
P50 Pro +19%
144

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP -
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 24
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra
88 дБ
P50 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S21 Ultra. У него лучшие дисплей и автономность.

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Всего проголосовало: 23

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Мнение пользователей

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Владимир 02 августа 2021 12:14
Эх... а ведь хуавей был раньше хорошим конкурентом. Но сейчас увы, нет.
0 Ответить
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Дима 02 августа 2021 03:13
Samsung-y нет равных уже как 3 год. Хуавей всё-таки не дотягивает до Samsung.
+2 Ответить
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Валерий 02 августа 2021 03:04
Как не крути, но хуавею далеко до Samsung.
+3 Ответить
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Волк 02 августа 2021 03:17
Не, ну а что, аш слишком Samsung за последние годы продвинулся. Даже хуавей не конкурент.
+2 Ответить
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