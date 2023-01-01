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Samsung Galaxy S21 Ultra против Huawei P60 Pro

Самсунг Галакси С21 Ультра
VS
Хуавей П60 Про
Samsung Galaxy S21 Ultra
Huawei P60 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.67-дюймового Huawei P60 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 16% выше плотность пикселей (515 vs 444 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P60 Pro
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1314 и 1100 баллов
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
P60 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1220 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 1500 нит 550 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 Ultra
1015 нит
P60 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 161 мм
Ширина 75.6 мм 74.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 227 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Черный, Зеленый, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Ультра и Хуавей П60 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 730
Частота GPU 760 МГц 875 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra
1100
P60 Pro +19%
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra
3499
P60 Pro +19%
4167
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 Ultra
742464
P60 Pro +41%
1048433
CPU 191240 -
GPU 256481 -
Memory 151369 -
UX 149052 -
Total score 742464 1048433
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 40.8 °C -
Stability 69% -
Graphics test 31 FPS -
Graphics score 5221 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 EMUI 13.1
Размер системы из коробки 26.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4815 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:11 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. -
Просмотр видео 15:32 ч. -
Игры 05:26 ч. -
Режим ожидания 98 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21 Ultra
31:14 ч.
P60 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Huawei P60 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Оптический, 10x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4160 x 3120
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra
88 дБ
P60 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Март 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и корпус - выбирайте Huawei P60 Pro, а если коммуникации и звук – то Samsung Galaxy S21 Ultra.

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