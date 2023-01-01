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Samsung Galaxy S21 Ultra против Motorola Razr Plus

76 из 100
Samsung Galaxy S21 Ultra
VS
77 из 100
Motorola Razr Plus
Samsung Galaxy S21 Ultra
Motorola Razr Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
  • На 18% лучшая автономность (31:14 vs 26:34 часов)
  • На 25% выше плотность пикселей (515 vs 413 PPI)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Весит на 38.5 граммов меньше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1266 и 1103 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
Razr Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 22:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 1500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus -
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.5%
ШИМ (PWM) - 103 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 Ultra
1016 нит
Razr Plus +3%
1047 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 170.83 мм
Ширина 75.6 мм 73.95 мм
Толщина 8.9 мм 6.99 мм
Вес 227 граммов 188.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Серый, Синий Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Ultra +6%
89.8%
Razr Plus
85.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S21 Ultra и Motorola Razr Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 730
Частота GPU 854 МГц 900 МГц
FLOPS ~1575 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra
1103
Razr Plus +15%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra
3514
Razr Plus +4%
3641
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 Ultra
746710
Razr Plus +40%
1045248
CPU 191240 333083
GPU 256481 310099
Memory 151369 208685
UX 149052 200258
Total score 746710 1045248
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 Ultra
5221
Razr Plus +52%
7948
Пиковая температура корпуса 40.8 °C 52.5 °C
Stability 69% 46%
Graphics test 31 FPS 47 FPS
Graphics score 5221 7948
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 36 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3800 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. 08:57 ч.
Просмотр видео 15:32 ч. 12:44 ч.
Игры 05:26 ч. 04:24 ч.
Режим ожидания 98 ч. 84 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 Ultra +18%
31:14 ч.
Razr Plus
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Motorola Razr Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4032 x 3024
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 108°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 7864 x 5200 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra +10%
88 дБ
Razr Plus
79.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Motorola Razr Plus, а если программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy S21 Ultra.

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