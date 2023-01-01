Samsung Galaxy S21 Ultra против OnePlus 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- На 34% выше максимальная яркость экрана (1019 против 760 нит)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 11
- Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 8% лучшая автономность (33:37 vs 31:14 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 2 года новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1460 и 1105 баллов
- Весит на 22 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
96
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.1:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|89.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|163.1 мм
|Ширина
|75.6 мм
|74.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.53 мм
|Вес
|227 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP54
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный Фантом, Серебряный Фантом
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2840 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Adreno 740
|Частота GPU
|760 МГц
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1105
OnePlus 11 +32%
1460
Geekbench 5 (многоядерный)
3501
OnePlus 11 +37%
4811
|CPU
|191240
|268819
|GPU
|256481
|581162
|Memory
|151369
|249222
|UX
|149052
|198185
|Total score
|743830
|1285196
|Stability
|69%
|53%
|Graphics test
|31 FPS
|75 FPS
|Graphics score
|5221
|12692
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark (#135 и #7)
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|OxygenOS 13
|Размер системы из коробки
|26.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|1:11 ч.
|0:22 ч.
|Веб-серфинг
|10:13 ч.
|11:55 ч.
|Просмотр видео
|15:32 ч.
|15:34 ч.
|Игры
|05:26 ч.
|05:06 ч.
|Режим ожидания
|98 ч.
|105 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|115°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
121
Качество видео
100
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.71 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте OnePlus 11, а если камера и коммуникации – то Samsung Galaxy S21 Ultra.
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