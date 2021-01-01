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Samsung Galaxy S21 Ultra против OnePlus Nord

Самсунг Галакси С21 Ультра
Samsung Galaxy S21 Ultra
VS
Ванплас Норд
OnePlus Nord

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 885 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4115 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 26% выше плотность пикселей (515 vs 408 PPI)
  • На 14% лучшая автономность (114 vs 100 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (1020 против 748 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.36" большая диагональ экрана
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Весит на 43 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
OnePlus Nord

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 6.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 Ultra +36%
1020 нит
OnePlus Nord
748 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 158.3 мм
Ширина 75.6 мм 73.3 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 227 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Ultra +4%
89.8%
OnePlus Nord
86.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Ультра и Ванплас Норд в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 620
Частота GPU - 750 МГц
FLOPS - ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 Ultra +112%
656945
OnePlus Nord
309763

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 OxygenOS 10.5.4
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4115 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Ultra +14%
15:04 ч.
OnePlus Nord
13:22 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 Ultra
17:53 ч.
OnePlus Nord +4%
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Ultra +41%
35:32 ч.
OnePlus Nord
25:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs OnePlus Nord
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.24", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra
н/д
OnePlus Nord
84.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.

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