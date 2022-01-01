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Samsung Galaxy S21 Ultra против Oppo Find X5 Pro

Самсунг Галакси С21 Ультра
VS
Оппо Find X5 Про
Samsung Galaxy S21 Ultra
Oppo Find X5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.7-дюймового Oppo Find X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (1019 против 741 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1096 и 992 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
Find X5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - 361 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 Ultra +38%
1019 нит
Find X5 Pro
741 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 163.7 мм
Ширина 75.6 мм 73.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 227 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Ультра и Оппо Find X5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 730
Частота GPU 760 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 191240 -
GPU 256481 -
Memory 151369 -
UX 149052 -
Total score 744216 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% -
Graphics test 31 FPS -
Graphics score 5221 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12.1
Оболочка UI One UI 4.0 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 24.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Ultra
15:04 ч.
Find X5 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S21 Ultra
17:53 ч.
Find X5 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Ultra
35:32 ч.
Find X5 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Oppo Find X5 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8700 x 5800
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 110°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 7864 x 5200 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 21 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra
88 дБ
Find X5 Pro +1%
89.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S21 Ultra. У него лучшие программное обеспечение и камера.

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