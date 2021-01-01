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Samsung Galaxy S21 Ultra против Oppo Realme 6i

Самсунг Галакси С21 Ультра
VS
Оппо Реалми 6i
Samsung Galaxy S21 Ultra
Oppo Realme 6i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2100, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6i, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 91% выше плотность пикселей (515 vs 270 PPI)
  • На 93% выше максимальная яркость экрана (1034 против 536 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Oppo Realme 6i
  • На 63% лучшая автономность (186 vs 114 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21 Ultra
vs
Realme 6i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 82.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 31 мс
Контрастность - 1992:1
Максимальная яркость
Galaxy S21 Ultra +93%
1034 нит
Realme 6i
536 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 162.1 мм
Ширина 75.6 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 227 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный Фантом, Серебряный Фантом Зеленый чай, Белое молоко
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 Ultra +9%
89.8%
Realme 6i
82.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 Ультра и Оппо Реалми 6i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2840 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 5 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Mali-G52 MP2
Частота GPU 760 МГц 950 МГц
FLOPS - ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra +184%
1128
Realme 6i
397
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra +164%
3555
Realme 6i
1347
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 Ultra +215%
750567
Realme 6i
238038
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (65% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 1:17 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21 Ultra
15:04 ч.
Realme 6i +97%
29:59 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21 Ultra
17:53 ч.
Realme 6i +17%
20:55 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 Ultra +2%
35:32 ч.
Realme 6i
34:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 Ultra vs Oppo Realme 6i
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 Ultra +2%
88 дБ
Realme 6i
86.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.

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