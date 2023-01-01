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Samsung Galaxy S21 против Apple iPhone 15 Pro

69 из 100
Samsung Galaxy S21
VS
81 из 100
Apple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S21
Apple iPhone 15 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15 Pro, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3650 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
iPhone 15 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 88.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21
864 нит
iPhone 15 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 146.6 мм
Ширина 71.2 мм 70.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.25 мм
Вес 169 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Розовый, Фиолетовый Белый, Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21
87.2%
iPhone 15 Pro +1%
88.2%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S21 и Apple iPhone 15 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Apple A17 Pro
Макс. частота 2900 МГц 3700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1		 -
Размер транзистора 5 нанометров -
Графика Mali-G78 MP14 -
GPU-ядер 896 -
Частота GPU 854 МГц -
FLOPS ~1530.4 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21
773794
iPhone 15 Pro
н/д
CPU 203417 -
GPU 272156 -
Memory 144766 -
UX 146598 -
Total score 773794 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 38.9 °C -
Stability 66% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5714 -
PCMark 3.0
Web score 12592 -
Video editing 7113 -
Photo editing 29396 -
Data manipulation 10438 -
Writing score 16564 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 17
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 28.1 ГБ -

Батарея

Объем 4000 мАч 3650 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:27 ч. -
Просмотр видео 12:26 ч. -
Игры 04:31 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21
25:44 ч.
iPhone 15 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Apple iPhone 15 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 13.4 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.9"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21
87 дБ
iPhone 15 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro более удачной покупкой.

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