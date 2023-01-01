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Samsung Galaxy S21 против Apple iPhone 8

Самсунг Галакси С21
VS
Эпл Айфон 8
Samsung Galaxy S21
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
  • Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
  • Тонкие рамки – на 21.8% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 13% лучшая автономность (25:44 vs 22:48 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (854 против 637 нит)
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 5 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 +34%
854 нит
iPhone 8
637 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 138.4 мм
Ширина 71.2 мм 67.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 169 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +33%
87.2%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2900 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Apple GPU
Частота GPU 760 МГц -
FLOPS - ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +10%
1024
iPhone 8
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +46%
3232
iPhone 8
2213
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 +114%
759623
iPhone 8
354842
CPU 203417 121523
GPU 272156 110958
Memory 144766 44570
UX 146598 80000
Total score 759623 354842
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 +80%
5695
iPhone 8
3162
Пиковая температура корпуса 38.9 °C 45.4 °C
Stability 66% 62%
Graphics test 34 FPS 18 FPS
Graphics score 5695 3162
PCMark 3.0
Galaxy S21
13640
iPhone 8
н/д
Web score 12745 -
Video editing 7118 -
Photo editing 29419 -
Data manipulation 10610 -
Writing score 16578 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 28.1 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:27 ч. 08:04 ч.
Просмотр видео 12:26 ч. 08:37 ч.
Игры 04:31 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 92 ч. 82 ч.
Общая автономность
Galaxy S21 +13%
25:44 ч.
iPhone 8
22:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21 +27%
118
iPhone 8
93
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21 +21%
111
iPhone 8
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 +9%
87 дБ
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.

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