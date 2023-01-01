Samsung Galaxy S21 против Apple iPhone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
- Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
- Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
- Тонкие рамки – на 21.8% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 1.5" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Современный порт USB Type-C
- На 13% лучшая автономность (25:44 vs 22:48 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 34% выше максимальная яркость экрана (854 против 637 нит)
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Весит на 21 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
51
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
64
35
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
53
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
52
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|421 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|5 мс
|22 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1373:1
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|138.4 мм
|Ширина
|71.2 мм
|67.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.3 мм
|Вес
|169 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2900 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Размер транзистора
|5 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Apple GPU
|Частота GPU
|760 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~325 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +10%
1024
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +46%
3232
2213
|CPU
|203417
|121523
|GPU
|272156
|110958
|Memory
|144766
|44570
|UX
|146598
|80000
|Total score
|759623
|354842
|Пиковая температура корпуса
|38.9 °C
|45.4 °C
|Stability
|66%
|62%
|Graphics test
|34 FPS
|18 FPS
|Graphics score
|5695
|3162
|Web score
|12745
|-
|Video editing
|7118
|-
|Photo editing
|29419
|-
|Data manipulation
|10610
|-
|Writing score
|16578
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|28.1 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 50 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|07:27 ч.
|08:04 ч.
|Просмотр видео
|12:26 ч.
|08:37 ч.
|Игры
|04:31 ч.
|03:56 ч.
|Режим ожидания
|92 ч.
|82 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S21 +27%
118
93
Качество видео
90
90
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21 +21%
111
92
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.46 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2