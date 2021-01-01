Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S21 vs Pixel 5 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S21 против Google Pixel 5

Самсунг Галакси С21
Samsung Galaxy S21
VS
Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (854 против 697 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 +23%
854 нит
Pixel 5
697 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 144.7 мм
Ширина 71.2 мм 70.4 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 169 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +2%
87.2%
Pixel 5
85.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 620
Частота GPU - 750 МГц
FLOPS - ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +70%
1015
Pixel 5
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +78%
3199
Pixel 5
1794
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 +83%
584432
Pixel 5
319488

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Stock Android
Размер системы из коробки - 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:13 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21
10:57 ч.
Pixel 5 +17%
12:41 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21
15:10 ч.
Pixel 5 +2%
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21 +7%
27:30 ч.
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 107°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/4.0"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21
н/д
Pixel 5
129
Качество видео
Galaxy S21
н/д
Pixel 5
107
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21
н/д
Pixel 5
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21
н/д
Pixel 5
91 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 12 и Galaxy S21
2. Galaxy Note 20 и Galaxy S21
3. Galaxy S20 FE и Galaxy S21
4. Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21
5. iPhone 11 и Pixel 5
6. iPhone 11 Pro и Pixel 5
7. Galaxy S20 Ultra и Pixel 5
8. iPhone 12 Pro и Pixel 5
9. Pixel 4a и Pixel 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях