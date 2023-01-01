Samsung Galaxy S21 против Google Pixel 7a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 24.5 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7a
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Комплектуется на 385 мАч более емким аккумулятором – 4385 против 4000 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
65
67
Игры
Возможности в 3D-гейминге
60
63*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
87
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|421 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|81.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|152 мм
|Ширина
|71.2 мм
|72.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|9 мм
|Вес
|169 граммов
|193.5 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серий, Розовый, Фиолетовый
|Белый, Серий, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2900 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|854 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1575 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1026
Geekbench 5 (многоядерный)
3234
|CPU
|203417
|-
|GPU
|272156
|-
|Memory
|144766
|-
|UX
|146598
|-
|Total score
|764481
|768394
|Пиковая температура корпуса
|38.9 °C
|-
|Stability
|66%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Graphics score
|5709
|-
|Web score
|12617
|-
|Video editing
|7115
|-
|Photo editing
|29407
|-
|Data manipulation
|10508
|-
|Writing score
|16566
|-
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 9 (#154 и #148)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|28.1 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4385 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 50 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|07:27 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:26 ч.
|-
|Игры
|04:31 ч.
|-
|Режим ожидания
|92 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|-
|Апертура
|f/2.2
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
118
Качество видео
90
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.46 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S21, а если автономность – то Google Pixel 7a.
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