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Samsung Galaxy S21 против Huawei Nova 7

Самсунг Галакси С21
VS
Хуавей Нова 7
Samsung Galaxy S21
Huawei Nova 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.53-дюймового Huawei Nova 7, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 90% выше максимальная яркость экрана (865 против 455 нит)
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei Nova 7
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.33" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Nova 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S21 +90%
865 нит
Nova 7
455 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 160.6 мм
Ширина 71.2 мм 74.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 169 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +1%
87.2%
Nova 7
86.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Хуавей Нова 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2900 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Mali-G77 MP8
Частота GPU 760 МГц 850 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +52%
1040
Nova 7
683
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +26%
3271
Nova 7
2587
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 +48%
615599
Nova 7
417275

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10 + HMS
Размер системы из коробки 28.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21
10:57 ч.
Nova 7
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S21
15:10 ч.
Nova 7
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S21
27:30 ч.
Nova 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Huawei Nova 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21
123
Nova 7
н/д
Качество видео
Galaxy S21
93
Nova 7
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21
116
Nova 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21
87 дБ
Nova 7
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.

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