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Samsung Galaxy S21 против Motorola Edge Plus (2023)

70 из 100
Samsung Galaxy S21
VS
89 из 100
Motorola Edge Plus (2023)
Samsung Galaxy S21
Motorola Edge Plus (2023)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.67-дюймового Motorola Edge Plus (2023), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2023)
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4000 мАч
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 25W)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Edge Plus (2023)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Нет -
Макс. заявленная яркость 800 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21
855 нит
Edge Plus (2023)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 161.16 мм
Ширина 71.2 мм 74 мм
Толщина 7.9 мм 8.59 мм
Вес 169 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Розовый, Фиолетовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S21 и Motorola Edge Plus (2023) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2900 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 740
Частота GPU 854 МГц 680 МГц
FLOPS ~1575 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21
1032
Edge Plus (2023) +42%
1462
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21
3209
Edge Plus (2023) +48%
4752
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21
765170
Edge Plus (2023) +63%
1246064
CPU 203417 -
GPU 272156 -
Memory 144766 -
UX 146598 -
Total score 765170 1246064
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 38.9 °C -
Stability 66% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5714 -
Web score 12618 -
Video editing 7114 -
Photo editing 29385 -
Data manipulation 10447 -
Writing score 16576 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 28.1 ГБ -

Батарея

Объем 4000 мАч 5100 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (71% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:27 ч. -
Просмотр видео 12:26 ч. -
Игры 04:31 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21
25:44 ч.
Edge Plus (2023)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Motorola Edge Plus (2023)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 50 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 10000 x 6000
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Май 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge Plus (2023) более удачной покупкой.

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