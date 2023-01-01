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Samsung Galaxy S21 против Motorola Moto G73

70 из 100
Samsung Galaxy S21
VS
65 из 100
Motorola Moto G73
Samsung Galaxy S21
Motorola Moto G73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 72% выше максимальная яркость экрана (858 против 499 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Dynamic AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Moto G73
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Moto G73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.2%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 5 мс 33 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1200:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21 +72%
858 нит
Moto G73
499 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 161.4 мм
Ширина 71.2 мм 73.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 169 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость IP68 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Розовый, Фиолетовый Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +2%
87.2%
Moto G73
85.6%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S21 и Motorola Moto G73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 MediaTek Dimensity 930
Макс. частота 2900 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 IMG BXM-8-256
Частота GPU 854 МГц 900 МГц
FLOPS ~1575 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +47%
1042
Moto G73
711
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +65%
3268
Moto G73
1984
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 +79%
768896
Moto G73
429582
CPU 203417 126305
GPU 272156 105435
Memory 144766 87181
UX 146598 106595
Total score 768896 429582
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21
5715
Moto G73
н/д
Пиковая температура корпуса 38.9 °C 46.2 °C
Stability 66% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5715 -
Web score 12632 -
Video editing 7114 -
Photo editing 29387 -
Data manipulation 10466 -
Writing score 16578 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 28.1 ГБ 17 ГБ

Батарея

Объем 4000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:27 ч. -
Просмотр видео 12:26 ч. -
Игры 04:31 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21
25:44 ч.
Moto G73
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Motorola Moto G73
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8160 x 6144
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21
118
Moto G73
н/д
Качество видео
Galaxy S21
90
Moto G73
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21
111
Moto G73
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 +8%
87 дБ
Moto G73
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность, игры, программное обеспечение, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S21, а если автономность – то Motorola Moto G73.

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