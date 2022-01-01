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Samsung Galaxy S21 против OnePlus 10R

Самсунг Галакси С21
VS
Ванплас 10R
Samsung Galaxy S21
OnePlus 10R

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.7-дюймового OnePlus 10R, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 10R
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
OnePlus 10R

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S21
860 нит
OnePlus 10R
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 163.3 мм
Ширина 71.2 мм 75.5 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 169 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21
87.2%
OnePlus 10R
87.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Ванплас 10R в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2900 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Mali-G610 MC6
Частота GPU 760 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +4%
1035
OnePlus 10R
998
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21
3269
OnePlus 10R +14%
3731
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21
696269
OnePlus 10R +14%
792315
CPU 190831 187166
GPU 245573 313787
Memory 124639 139641
UX 130708 146237
Total score 696269 792315
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21
5605
OnePlus 10R
н/д
Stability 66% -
Graphics test 33 FPS -
Graphics score 5605 -
PCMark 3.0 score 13938 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 28.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:17 ч. -
Просмотр видео 12:26 ч. -
Игры 04:20 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21
25:31 ч.
OnePlus 10R
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs OnePlus 10R
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.09"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21
87 дБ
OnePlus 10R
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy S21, а если производительность, автономность и корпус – то OnePlus 10R.

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